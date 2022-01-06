عضو بالكونغرس الأمريكي: على كافة الأطراف في ليبيا ضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت

أعرب عضو مجلس النواب الأمريكي تيد دويتش، عن رفضه لقوانين الانتخابات في ليبيا، قائلا: “في ظل الإطار القانوني الحالي ستؤدي الانتخابات إلى اضطرابات مدنية”.

وأضاف دويتش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”، إنه قبل أسبوعين، أرجأت المفوضية العليا، الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر بسبب اتفاق واسع على إجراء الانتخابات.

وأكد أن الشعب الليبي يريد بأغلبية ساحقة اختيار حكومته المقبلة، وله الحق في ذلك في بيئة خالية من العنف والترهيب، وفي ظل إطار قانوني واضح المعالم، على حد قوله.

وشدد عضو الكونجرس الأمريكي، على ضرورة أن تكون الانتخابات الليبية حرة ونزيهة، كما حث جميع الأطراف على دعم استمرار اللاعنف والحوار المستمر.

وأشار إلى ضرورة أن تظل جميع الأطراف المعنية ملتزمة بالنهوض بهذه الأهداف وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن عمليًا.

وثمّن مشاركة كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك المبعوث الخاص والسفير ريتشارد نورلاند، إلى جانب المستشارة الخاصة للأمم المتحدة السيدة ستيفاني ويليامز والمسؤولين الليبيين والمجتمع المدني وأعضاء المجتمع الدولي.