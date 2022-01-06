«ثابت» يناقش مع عمرو موسى تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

التقى السفير عبدالمطلب ثابت مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بعمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية.

واستعرض اللقاء، تطورات الأوضاع السياسية فى ليبيا والمنطقة العربية، وضرورة تشجيع وتكثيف الجهود الرامية تفعيل وتطوير العمل العربي المشترك،على المستويين السياسي والإنساني.

وأكد السفير عبدالمطلب ثابت، عن ثقته بأهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات الاعتبارية العربية، فى العمل على توافق الأراء، وتوحيد الرؤى، وتنمية الحوارات العربية، بما يخدم قضايانا المصيرية، من أجل إيجاد حلول ناجعة ومستدامة للأزمات العربية.

من جهته، أكد عمرو موسى، حرصه على متابعة تطورات ومستجدات الساحة الليبية، متمنياً أن تتحقق آمال الشعب الليبي، وتطلعاته باتجاه استعادة بناء الدولة المدنية.