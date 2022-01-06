صنع الله يحث شركة الهروج على زيادة الإنتاج

حث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله شركة الهروج للعمليات النفطية، على وضع مخطط عام رئيسي للعمل على زيادة الإنتاج وضمان تحقيق الخطة الطموحة للشركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة “الهروج” للعمليات النفطية، برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة العماري محمد، وجاد الله العوكلي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة ورئيس لجنة الملاك بالشركة أبو القاسم شنقير، ورئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الهروج للعمليات النفطية خليفة عمرو وأعضاء لجنة إدارة المشغل محمد جاب الله ومسعود اللقع وعدد من المستشارين والمدراء والمدراء العامون بالمؤسسة والشركة .

ودعا صنع الله إلى ضرورة التأكد من قدرات المكامن وحيويتها في الإنتاج وضرورة توطين الدراسات المكمنية وسلامة الآبار ووضع حلول ناجعة للمشاكل الفنية ومن ثم وضع خطة عمل مناسبة لإصلاح كل الآبار، مشددا على ضرورة أخذ الملاحظات الواردة في الاجتماع الفني بعين الاعتبار، تحديدا تلك المتعلقة بالسلامة والبيئة .

وعرج صنع الله على اتجاه العالم لتقنيات متسارعة، تحديدًا الطاقات البديلة، والابتعاد عن الوقود الأحفوري بصفة عامة والنفط والغاز بصفة خاصة، وبالتالي يجب وضع خطة واضحة تضمن الاستفادة الكبرى من الإمكانيات المتاحة، وتحديدًا في حقل “آمال“.

وأوضح صنع الله، أن آلية العمل، بعد تفعيل قانون النفط الجديد، تتطلب من إدارة الشركة تحديد تقارير متكاملة لإدارة المؤسسة من أجل الحصول على الميزانيات المطلوبة، وطالب الإدارة المالية بالمؤسسة بمتابعة القصور في تسديد ديون الشركاء وإعداد تقرير لمجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب.

وطالب صنع الله إدارة شركة الهروج بضرورة التنسيق والتواصل مع شركة شمال إفريقيا للاستفادة من خبراتها في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى تطعيم شركة الهروج بعناصر شابه مميزة في المجال ذاته.

وأشاد صنع الله في مستهل الاجتماع، بجهود لجنة إدارة شركة الهروج وجميع العاملين فيها في مختلف مواقعهم التي مكنتهم من إعادة تشغيل حقل الغاني جزئيًا بعد تعرضه للتدمير والتخريب وفقدان حوالي 40 ألف برميل يومياً من إنتاجه خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تمكنهم من إعادة وضع حقل الناقة على الإنتاج بعد إقفاله بسبب التحديات والظروف الأمنية الصعبة المحيطة بمناطق عمليات الشركة.

وحث صنع الله إدارة الشركة، على تكثيف الجهود لتنفيذ البرامج الممولة من الميزانية الاستثنائية، مثنيا على حكمتهم في ترشيد الصرف بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة المتمثلة في سلامة العاملين ثم المحافظة على معدلات الإنتاج واستمرارها، في ظل التحديات التي يشهدها قطاع النفط، وأبرزها مشكلة تقليص الميزانية.

وأكد صنع الله، أهمية إعطاء الأولوية لبرامج حماية البيئة واتخاذ التدابير اللازمة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال وتحسين الخدمات لهم وتوفير وسائل الترفيه والإعاشة سعيًا لخلق بيئة مناسبة لجميع العاملين تمكنهم من القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل.

وأشار رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الهروج لتحقيق معدل إنتاج يومي يصل إلى 44 ألف برميل، وهو معدل لم يحقق منذ سنوات، إضافة لإنجازها حزمة من المشاريع، أبرزها إعادة تأهيل مطار رأس لانوف واستئناف تشغيله، إضافة إلى العودة الكاملة لإقامة المستخدمين بحقل الغاني والبدء الفعلي بالمرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيله والمستهدف وصول معدل إنتاجه إلى 25 ألف برميل يوميا مع نهاية عام 2022 وبداية 2023.

وخصص الاجتماع لاستعراض النشاط العام لشركة ” الهروج” للعمليات النفطية للعام 2021، ومناقشة برنامج العمل والميزانية المقترحة للعام 2022، حيث قدمت إدارة الشركة عرضا تقديميا تناول نشاط إدارة الصحة والسلامة والبيئة ثم الهندسة النفطية والصيانة والمشاريع، تلاه نشاط إدارة العمليات والصيانة، كما شمل العرض ملخصا متكاملا عن برنامج ومشاريع التطوير بالحقول شمل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل حقل الغاني ومقترح المرحلة الثالثة، تلاه نشاط إدارة الحاسب الآلي والمعلومات والاتصالات والتوثيق.

وجرى استعراض نشاط إدارة التدريب والتطوير بالشركة، إضافة إلى الجوانب القانونية والمالية، وملخص عن المشاكل والصعوبات التي واجهت الشركة، وتخللت كل العروض نقاشات موسعة مع الإدارات المختصة في المؤسسة، ومع انتهائها جرى الاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة ومناقشة عدد من النقاط والملاحظات الواردة به.