صنع الله يحث شركة الهروج على زيادة الإنتاج

حث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله شركة الهروج للعمليات النفطية، على وضع مخطط عام رئيسي للعمل على زيادة الإنتاج وضمان تحقيق الخطة الطموحة للشركة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة “الهروج” للعمليات النفطية، برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة العماري محمد، وجاد الله العوكلي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة ورئيس لجنة الملاك بالشركة أبو القاسم شنقير، ورئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الهروج للعمليات النفطية خليفة عمرو وأعضاء لجنة إدارة المشغل محمد جاب الله ومسعود اللقع وعدد من المستشارين والمدراء والمدراء العامون بالمؤسسة والشركة .
ودعا صنع الله إلى ضرورة التأكد من قدرات المكامن وحيويتها في الإنتاج وضرورة توطين الدراسات المكمنية وسلامة الآبار ووضع حلول ناجعة للمشاكل الفنية ومن ثم وضع خطة عمل مناسبة لإصلاح كل الآبار، مشددا على ضرورة أخذ الملاحظات الواردة في الاجتماع الفني بعين الاعتبار، تحديدا تلك المتعلقة بالسلامة والبيئة .
وعرج صنع الله على اتجاه العالم لتقنيات متسارعة، تحديدًا الطاقات البديلة، والابتعاد عن الوقود الأحفوري بصفة عامة والنفط والغاز بصفة خاصة، وبالتالي يجب وضع خطة واضحة تضمن الاستفادة الكبرى من الإمكانيات المتاحة، وتحديدًا في حقل “آمال“.
وأوضح صنع الله، أن آلية العمل، بعد تفعيل قانون النفط الجديد، تتطلب من إدارة الشركة تحديد تقارير متكاملة لإدارة المؤسسة من أجل الحصول على الميزانيات المطلوبة، وطالب الإدارة المالية بالمؤسسة بمتابعة القصور في تسديد ديون الشركاء وإعداد تقرير لمجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب.
وطالب صنع الله إدارة شركة الهروج بضرورة التنسيق والتواصل مع شركة شمال إفريقيا للاستفادة من خبراتها في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى تطعيم شركة الهروج بعناصر شابه مميزة في المجال ذاته.
وأشاد صنع الله في مستهل الاجتماع، بجهود لجنة إدارة شركة الهروج وجميع العاملين فيها في مختلف مواقعهم التي مكنتهم من إعادة تشغيل حقل الغاني جزئيًا بعد تعرضه للتدمير والتخريب وفقدان حوالي 40 ألف برميل يومياً من إنتاجه خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تمكنهم من إعادة وضع حقل الناقة على الإنتاج بعد إقفاله بسبب التحديات والظروف الأمنية الصعبة المحيطة بمناطق عمليات الشركة.
وحث صنع الله إدارة الشركة، على تكثيف الجهود لتنفيذ البرامج الممولة من الميزانية الاستثنائية، مثنيا على حكمتهم في ترشيد الصرف بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة المتمثلة في سلامة العاملين ثم المحافظة على معدلات الإنتاج واستمرارها، في ظل التحديات التي يشهدها قطاع النفط، وأبرزها مشكلة تقليص الميزانية.
وأكد صنع الله، أهمية إعطاء الأولوية لبرامج حماية البيئة واتخاذ التدابير اللازمة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال وتحسين الخدمات لهم وتوفير وسائل الترفيه والإعاشة سعيًا لخلق بيئة مناسبة لجميع العاملين تمكنهم من القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل.
وأشار رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة الهروج لتحقيق معدل إنتاج يومي يصل إلى 44 ألف برميل، وهو معدل لم يحقق منذ سنوات، إضافة لإنجازها حزمة من المشاريع، أبرزها إعادة تأهيل مطار رأس لانوف واستئناف تشغيله، إضافة إلى العودة الكاملة لإقامة المستخدمين بحقل الغاني والبدء الفعلي بالمرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيله والمستهدف وصول معدل إنتاجه إلى 25 ألف برميل يوميا مع نهاية عام 2022 وبداية 2023.
وخصص الاجتماع لاستعراض النشاط العام لشركة ” الهروج” للعمليات النفطية للعام 2021، ومناقشة برنامج العمل والميزانية المقترحة للعام 2022، حيث قدمت إدارة الشركة عرضا تقديميا تناول نشاط إدارة الصحة والسلامة والبيئة ثم الهندسة النفطية والصيانة والمشاريع، تلاه نشاط إدارة العمليات والصيانة، كما شمل العرض ملخصا متكاملا عن برنامج ومشاريع التطوير بالحقول شمل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل حقل الغاني ومقترح المرحلة الثالثة، تلاه نشاط إدارة الحاسب الآلي والمعلومات والاتصالات والتوثيق.
وجرى استعراض نشاط إدارة التدريب والتطوير بالشركة، إضافة إلى الجوانب القانونية والمالية، وملخص عن المشاكل والصعوبات التي واجهت الشركة، وتخللت كل العروض نقاشات موسعة مع الإدارات المختصة في المؤسسة، ومع انتهائها جرى الاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة ومناقشة عدد من النقاط والملاحظات الواردة به.
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