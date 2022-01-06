متخصص في الشأن المغاربي: الشعب الليبي يتطلع لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ترقى لطموحاته

ليبيا – أكد الباحث الليبي إدريس عبد السلام بن اجديرية المتخصص في الشأن المغاربي أن أسباب تأخير الانتخابات الرئاسية يعود لانقسامات الفرقاء الليبيين.

اجديرية وفي تصريح لموقع “المشاهد 24” أوضح أن الاختلافات شملت النقاش حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية، وهو ماخلق جدلًا كبيرًا.

وأبرز أن مسألة الانتخابات مازالت غامضة وغير واضحة لحدود الساعة، وموعدها ما زال موضوع نقاش كبير، بعد تأجيلها.

وشدد على أن اجتماع الفرقاء الليبيين بالمغرب، يأتي لتسريع عملية الحل، وإجراء الانتخابات في موعد محدد، بعد تأجيلها يوم 24 دسيمبر.

وأبرز أن المملكة جمعت شمل الفرقاء للوصول لحل نهائي يساعد على تسريع العملية الديمقراطية في ليبيا.

وأشاد بالدور المغربي الكبير في تقريب وجهات النظر وفي التسريع لوجود حلول للأزمة الليبية خلال الأيام الماضية.

اجديرية أكد تطلع الشعب الليبي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ترقى لطموحات الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية