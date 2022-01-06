صنع الله يدعو لمتابعة الديون المستحقة على شركاء المؤسسة النفطية

دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الإدارة المالية للمؤسسة بمتابعة القصور في تسديد ديون الشركاء، وإعداد تقرير بالخصوص لاتخاذ القرار المناسب بصددها.

وحث صنع الله خلال الاجتماع السنوي لشركة الهروج النفطية إدارة الشركة على وضع مخطط عام رئيسي؛ للعمل على زيادة الإنتاج وضمان تحقيق الخطة الطموحة للشركة، منبهاً إلى ضرورة التأكد من قدرات المكامن وحيويتها في الإنتاج، وضرورة توطين الدراسات المكمنية وسلامة الآبار ووضع حلول ناجعة للمشاكل الفنية التي تمر بها الحقول.

وأشار صنع الله إلى أنه بعد تفعيل قانون النفط الجديد، يتطلب من إدارة الشركة تحديد تقارير متكاملة لإدارة المؤسسة، من أجل الحصول على الميزانيات المطلوبة، مشيداً بتحقيق الشركة معدل إنتاج بلغ 44 ألف برميل، إضافة لإنجازها حزمة من المشاريع، أبرزها إعادة تأهيل مطار رأس لانوف واستئناف تشغيله، إضافة إلى العودة الكاملة لإقامة المستخدمين بحقل الغاني والبدء الفعلي بالمرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيله، والمستهدف وصول معدل إنتاجه إلى 25 ألف برميل يومياً مع نهاية عام 2022.

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