صنع الله يدعو لمتابعة الديون المستحقة على شركاء المؤسسة النفطية

دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الإدارة المالية للمؤسسة بمتابعة القصور في تسديد ديون الشركاء، وإعداد تقرير بالخصوص لاتخاذ القرار المناسب بصددها.
وحث صنع الله خلال الاجتماع السنوي لشركة الهروج النفطية إدارة الشركة على وضع مخطط عام رئيسي؛ للعمل على زيادة الإنتاج وضمان تحقيق الخطة الطموحة للشركة، منبهاً إلى ضرورة التأكد من قدرات المكامن وحيويتها في الإنتاج، وضرورة توطين الدراسات المكمنية وسلامة الآبار ووضع حلول ناجعة للمشاكل الفنية التي تمر بها الحقول.
وأشار صنع الله إلى أنه بعد تفعيل قانون النفط الجديد، يتطلب من إدارة الشركة تحديد تقارير متكاملة لإدارة المؤسسة، من أجل الحصول على الميزانيات المطلوبة، مشيداً بتحقيق الشركة معدل إنتاج بلغ 44 ألف برميل، إضافة لإنجازها حزمة من المشاريع، أبرزها إعادة تأهيل مطار رأس لانوف واستئناف تشغيله، إضافة إلى العودة الكاملة لإقامة المستخدمين بحقل الغاني والبدء الفعلي بالمرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيله، والمستهدف وصول معدل إنتاجه إلى 25 ألف برميل يومياً مع نهاية عام 2022.
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