وزير الداخلية يُشارك في افتتاح فرع جوازات عين زاره

طرابلس 06 يناير 2022 (وال)-شارك وزير الداخلية خالد مازن اليوم الخميس، في مراسم افتتاح فرع جوازات “عين زارة”، رفقة رئيس الحكومة عبد الحميد الديببة.

هذا وقد حضر مراسم الافتتاح أيضا رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير أمن طرابلس، ورئيس قسم جوازات عين زارة، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، وعميد بلدية عين زارة، وعدد من الضباط وضباط الصف بالوزارة.

وعلى هامش مراسم الافتتاح؛ رافق الوزير رئيس الحكومة في جولة داخل الفرع للوقوف على آلية العمل بها، ومدى جاهزية الفرع على تقديم الخدمات، وتسهيل إجراءات استخراج جوازات السفر للمواطنين. (وال) ب خ/ ر ت

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