النويري يبحث مع لجنة التواصل بهيئة صياغة مشروع الدستور آخر مستجدات العملية السياسية

التقى رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، اليوم الخميس، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس بلجنة التواصل للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك للوقوف على آخر مستجدات العملية السياسية ولمناقشة سبل دعم المسار الدستوري والدفع به باعتباره أهم مسارات الحل للأزمة الليبية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي والوقوف على تحديات المرحلة وأفضل السبل للسير بالعملية السياسية إلى إقرار دستور دائم يحقق الاستقرار ويحظى بموافقة الشعب وثقته.