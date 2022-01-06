عضو بالكونغرس الأمريكي: الأطراف الليبية مطالبة بضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت

قال عضو الكونغرس الأمريكي تيد دويتش:” إنه فخور بالتقدم الذي أحرزه الشعب الليبي في دفع بلاده نحو الانتخابات الوطنية”.

وأضاف دويتش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أجّلت مفوضية الانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية بسبب إجرائها في ظل الإطار القانوني الحالي سيؤدي إلى اضطرابات مدنية.

وتابع:” يريد الشعب الليبي بأغلبية ساحقة اختيار حكومته المقبلة، وله الحق في ذلك، في بيئة خالية من العنف والترهيب، وفي ظل إطار قانوني واضح المعالم”.

واستطرد:” أقدّر جهود كبار المسؤولين الأمريكيين، ومنهم المبعوث الخاص والسفير ريتشارد نورلاند، إلى جانب المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، والمسؤولين الليبيين والمجتمع المدني وأعضاء المجتمع الدولي، في سعيهم لعقد الانتخابات”.

ولفت إلى أنه يؤيد فكرة ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وأحث جميع الأطراف على دعم استمرار إبعاد العنف والحوار المستمر”.

وشدد على ضرورة استمرار كل الأطراف المعنية بالالتزام بالنهوض بهذه الأهداف وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن عمليا”.