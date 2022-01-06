الدبيبة يشارك في مراسم افتتاح فرع جوازات عين زارة

العنوان-طرابلس

شارك رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، في مراسم افتتاح فرع جوازات عين زارة، وذلك بحضور وزير الداخلية، خالد مازن.

وتجول الدبيبة على هامش مراسم الافتتاح داخل الفرع للوقوف على آلية العمل ومدى جاهزية الفرع في تقديم الخدمات وتسهيل إجراءات استخراج جوازات السفر للمواطنين.

يذكر أن مراسم الافتتاح تمت بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير أمن طرابلس، ورئيس قسم جوازات عين زارة، والناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية، وعميد بلدية عين زارة، بجانب عدد من الضباط وضباط الصف بالوزارة.