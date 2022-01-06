“النويري” يُطلع البعثة الأممية بتطورات عمل لجنة خارطة الطريق

بحث رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، رفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز أعمال لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قبل المجلس.

وتطرق اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية، وعمل مجلس النواب بشأنها، وفق بيان المجلس.

يُذكر أن المستشارة الأممية عقدت سلسلة من اللقاءات مع أطراف ليبية ومُكونات مجتمعية فاعلة في المشهد السياسي، لدعم جهود إنجاح العملية السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية