النويري يطلع وليامز على أعمال لجنة خارطة الطريق البرلمانية

التقى رئيس مجلس النواب المكلّف فوزي النويري، بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا رفقة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز.

وتم خلال اللقاء، مناقشة القضايا الأساسية للملف الليبي والوقوف على آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية، وعمل مجلس النواب بشأنها.

كما ناقش الاجتماع، أعمال لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قبل المجلس وآخر ما توصلت له من حلول تكفل سلاسة العملية الانتخابية واستقرار المشهد السياسي ككل.