شركة الواحة ترفع إنتاجها إلى 200 ألف برميل

العنوان-طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة الواحة للنفط رفعت إنتاجها بمقدار 200 ألف برميل يوميا، بعد الانتهاء من صيانة خط نقل النفط الرئيسي الواصل بين حقول (السماح – الظهرة )، ومنها إلى ميناء السدرة.

وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة، فإن الفرق الفنية بشركة الواحة أكملت أمس الأربعاء أعمال صيانة خط نقل النفط الرئيسي 32 بوصة الواصل بين حقول (السماح – الظهرة )، ومنها إلى ميناء السدرة، في النقاط 70 و71 كيلومتر.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن أعمال الصيانة استمرت على مدار 24 ساعة ليومين متتالين، وقد انتهت الأعمال قبل موعدها المحدد على مدى أسبوع، بأيدٍ وطنية.

وذكر المكتب الإعلامي أن سرعة إصلاح الخط أسهمت في الحد من الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج التي كان مقدرا أن تبلغ نحو مليون برميل.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن شكرها وتقديرها لإدارة شركة الواحة وفريق العمل وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الجبار في وقت قياسي.