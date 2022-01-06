الغرياني: ما يقوم به أعضاء مجلسي النواب والدولة من التمديد لأنفسهم غلو وأكل للمال العام دون وجه حق

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن “المال العام شأنه عظيم، والناس لا يقدرونه قدره من المسؤولين الذين يتولون الأمور في الحكومات والوزارات والمؤسسات وعامة الناس، والأفراد يتساهلون في المال العام ويظنون أنه ليست له حرمة أو حرمته لا تساوي الاعتداء على المال الخاص”.

الغرياني أكد خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد على أن حرمة المال العام أعظم من حرمة المال الخاص، ومن يتعدى على دينار واحد من أموال المال العام هو متعدٍ على الأمة كلها؛ لأن المال مال الأمة كلها.

وأضاف: “المسلم عليه أن يتحوط عنه ويبتعد عنه كثيره وقليله لا يتساهل منه في شيء، خصوصًا المسؤولون هؤلاء مطالبون بالمحافظة على المال العام، يجب أن يحافظوا عليه أشد من محافظتهم على مالهم الخاص، المال العام من باب أولى؛ لأن المحاسبة عليه شديدة. من الصعب أن تجد في أيامنا من تخلص من الغلول لكثرة التساهل في المال العام”.

وتابع: “ما بالك عضو في البرلمان أو مجلس الدولة يأخذ 16-17 ألف غير المزايا وغيرها وهو لا يعمل لصالح الدولة وإنما يعمل عمله ظاهره الصلاح والشعارات، وأنه حريص على الوطن وفي الواقع يعمل العمل الذي يمدد لنفسه البقاء في المنصب ليتحصل على المال من غير وجه حق، إن كان الإنسان يمدد لنفسه على غير القانون هذا التمديد يأخذ به المال العام من غير وجه حق، عامين في الدولة وبعد ذلك تختلق الأساليب وتتلاعب بالقوت، حيث تمدد لنفسك بدل عام ونصف 7 سنوات يا عضوًا في برلمان أو مجلس الدولة، وتعرف أنك لا تؤدي عملًا، وأن العمليات التي يقومون بها هي مجرد مضيعة وتلاعب بالوقت، بحيث تستمر نكبة ليبيا والمدد لكم بهذه المزايا والمرتبات هذا غلو وأكل للمال العام دون وجه حق”.

كما استطرد بالقول: “مليون رقم مزور هذه الأرقام تأخذ مرتبات وتضخم في المرتبات حتى وصلت لـ 33 مليار، ومرشحة أن تصل لـ 50 مليارًا هذا من الفساد والتعدي على المال العام، والمسؤول لا يجب أن يسكت عن هذا، وإن أرادوا أن يبرؤوا ذمتهم، رئيس حكومة ووزير داخلية ووزير حكم محلي، فليشكلوا لجنة التحري والتحقيق، وكذلك المال العام، ويضعون الأمور في نصابها، لا يجاملوا حفتر أو عقيلة صالح! الله عذابه أشد من عذاب أي مخلوق في الدنيا عليهم أن ينتبهوا لأمرهم، رئيس المفوضية عندما يصرح في البرلمان ويقول عملت صيانة 54 مليون لمبنى هذا أليس غلولًا وأخذ مال عام؟ لأنه بهذا المبلغ نشتري مباني جديدة وليس صيانة”.

وبشأن أزمة الكهرباء علق قائلًا: “مؤسسة الكهرباء نفسها التي لا تذهب للجباية من الناس وتأخذ منهم الأموال، هذا يدخل في باب الغلول، كل شيء فيه تفريط وإضاعة للمال العام يدخل في باب الغلول ويجب على المسلم أن يحتاط منه”.

أما بشأن الوضع السياسي وما تشهده البلاد هذه الفترة اعتبر أن ما يلاحظه الجميع من إطلاق الشعارات والاجتماعات في المغرب بحجة الحرص على الوطن والحديث عن الدستور واللجان تدرس مع لجان الدستور، عبارة عن تخدير للشعب بحيث يظنون أنهم سيفعلون شيئًا وهو في الواقع نوع من مضيعة الوقت والتلاعب فيه ليستمر أخذهم للمزايا وتضييع البلاد، وفقًا لقوله.

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