“مازن” يتابع عمل “الجنائية العربية” وجهاز مكافحة المخدرات

بحث وزير الداخلية خالد مازن القضايا المتعلقة بالشرطة الجنائية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أثناء اجتماع له اليوم الخميس داخل مقر الوزارة في مدينة طرابلس.

حضر الاجتماع رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عميد “عادل الشروي”، ورئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لواء “عادل عبد العزيز”.

وناقش مازن مع المسؤولين سير العمل في هذين المكونين والمشاكل والعراقيل التي تُعيق عمل الإدارتين ووضع الحلول اللازمة لحلها، بما يساهم في تنفيذ المهام بالشكل المطلوب.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا تُمثّل أرض عبورٍ لتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وتتسلل عبرها كميات كبيرة كل عام من الممنوعات، وتتداخل هذه التجارة مع تجارة السلاح وتهريب البشر عبر الهجرة غير القانونية، علاوةً على انتشار الجريمة في السنوات الأخيرة واتخاذ الكثير من المطلوبين للبلاد ملاذاً بعد الفرار من دول الجوار.

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