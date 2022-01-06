القطراني: سأعود إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس منتصف الأسبوع المقبل لمباشرة عملي

أشار نائب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها حسين القطراني، إلى أنه سيعود مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس منتصف الأسبوع المقبل لمباشرة عمله.

القطراني، وفي تصريحات صحفية، قال: “لا صحة لما نشر عن زيارة وفد من الخارجية التركية بنغازي اليوم وعقد لقاءات معنا، والحكومة التركية أكدت لنا حرصها على فتح قنصلية في بنغازي، وإن وجهت لي دعوة لزيارة تركيا أو غيرها فسألبي الدعوة”.

وتابع: “لدي زيارة محتملة لروسيا الأسبوع القادم لمناقشة بعض الملفات، على رأسها إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وبخصوص قرارات النيابة العامة حبس بعض الوزراء، فإنه أمر يعود للقضاء، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

وأضاف: “في حالة تغيّب وزير لأمر ما، فمن صلاحيات الرئيس تكليف آخر بتسيير أعمال الوزارة، وهو أمر طبيعي، وإذا ثبتت إدانة وزير ما وأقيل، فإن تعيين آخر بدلا عنه يكون بالتشاور مع البرلمان ونواب الرئيس، مع مراعاة المحاصصة”.