سالم كشلاف: اتفقنا مع مجلسي النواب والدولة على إدارة المرحلة المقبلة وفق المسار الدستوري

قال عضو لجنة التواصل المنبثقة عن هيئة صياغة الدستور سالم كشلاف إنهم توافقوا مع مجلسي النواب والدولة على إنجاز المسار الدستوري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كشلاف في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، “اجتمعنا مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري ومجلس الدولة واتفقنا على ضرورة تشارك الأجسام الثلاثة في رسم خارطة طريق المرحلة القادمة حتى لا ينفرد جسم بعينه في هذا الأمر”.

وتابع: “أكدنا ضرورة أن تكون المرحلة القادمة توافقية وأن تُدار وفق المسار الدستوري، وما زلنا ننتظر رد المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، ويبدو أنها ما زالت مصممة على الاستمرار بنفس المسار الأول وهو إجراء انتخابات”.