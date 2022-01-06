في العدد 320: صراع البرلمان ومجلس الدولة.. وهيئة لمحاصرة الكراهية

البرلمان و«الدولة» يختطفان خارطة الطريق.. هذا هو العنوان الأبرز في القصة الرئيسية التي تتصدر الصفحة الأولى من العدد 320 من جريدة الوسط، الصادرة اليوم الخميس، وفيه رصد دقيق لمجريات الأمور في ليبيا، وكيف أن مجلس النواب قام بتحويل الإحاطة إلى مساءلة.. وأيضًا كيف فسّرت المفوضية العليا «القوة القاهرة» التي دعت إلى تأجيل الانتخابات.

ونطالع في الصفحة الرابعة، عرضًا لرؤية نقدية كتبها الأكاديمي الليبي الدكتور علي أحميدة، لكتابين أوروبيين تناولا الأزمة في ليبيا، وجاء العرض بعنوان «كيف يرى الأوروبيون حصاد الحرب الأهلية في ليبيا؟.. الكتاب الأول لدبلوماسية هولندية، والثاني لباحث ألماني.

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ولأن الكراهية أصبحت سببًا رئيسيًا في تسميم الأجواء الليبية رغم انتهاء الاقتتال العسكري، فقد تصدر الصفحة الخامسة تقرير بعنوان «سكتت المدافع.. وحرب الكراهية مستمرة». وهو ما دعا حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى إنشاء هيئة مستقلة لرصد المحرضين على الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، وإحالتهم إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

تونس على صفيح ساخن

وفي الشؤون الدولية والعربية، نقرأ موضوعات عدة، منها تقرير يتابع تطورات الأحداث الدامية في كازاخستان ، وجاء بعنوان «ميراث نزارباييف يشعل كازاخستان». بعد سقوط قتلى وجرحى جراء اندلاع احتجاجات عنيفة ضد رفع أسعار الغاز؛ مما أدى إلى إقالة الحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

الأزمات تنهال على النهضة.. هل تنتهي بالحل؟.. هكذا جاء العنوان الرئيسي لتقرير يتصدر الصفحة السابعة، والتي ترصد الأزمة في تونس بعد صدور أمر قضائي بإحالة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياديين فيها إلى المحاكمة الجنائية.

تراجع إنتاج النفط الليبي

ومن الشأن العربي والدولي إلى الاقتصاد، ونطالع في الصفحة الثامنة، تقريرًا موسعًا حول النفط الليبي، وجاء بعنوان «النفط الليبي يستهل العام بتراجع إنتاج رغم الإعلان عن برامج تطوير». أما الصفحة التاسعة فيتصدرها موضوع يتناول القطاع المصرفي في ليبيا، بعنوان «مقترحات فرنسية لإنعاش القطاع المصرفي الليبي».

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المصراتي وداعا

ومن الاقتصاد إلى صفحة الثقافة ويتصدرها تقرير يحتفي بمنجزات الكاتب والأديب الليبي علي مصطفى المصراتي الذي رحل عن دنيانا منذ أيام، عن عمر ناهز الخامسة والتسعين، وجاء بعنوان «بعد حياة حافلة بالنضال والكتابة: المصراتي .. رحيل السياسي والكاتب والمؤرخ».

موسم رأس السنة السينمائي

وإلى صفحة الفن وفيها آخر أخبار الفنانين الليبيين والعرب، ويتصدرها موضوع يتابع موسم رأس السنة في دور العرض السينمائية داخل مصر، وجاء بعنوان «في موسم رأس السنة.. أحمد عز ينافس كريم محمود عبد العزيز».

أبطال الأثقال يمنحون ليبيا الذهب

ومن الفن إلى الرياضة، ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات، يتصدرها تقرير بعنوان «اتحاد الكرة يقرر إقامة منافسات الدوري السداسي خارج الأراضي الليبية».

بينما يتصدر الصفحة الخامسة عشرة، حصاد الرباعين الليبيين المشاركين في البطولة العربية المقامة في العراق، وجاء بعنوان «أبطال الأثقال يمنحون ليبيا الذهب في البطولة العربية».

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