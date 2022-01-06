بلدية بنغازي تخلي مسؤوليتها من تأخر مرتبات العاملين بشركة خدمات النظافة

العنوان – بنغازي

أخلت بلدية بنغازي مسؤوليتها عن تأخر صرف مُرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي.

وحملت البلدية إدارة الشركة المسؤولية القانونية تجاه عدم صرف مرتبات العاملين وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إدارة الشركة.

وأشارت إلى أنها استلمت مُنذ فترة المُخصصات المالية لمرتبات (أكتوبر- نوفمبر – ديسمبر) لعام 2021 م من وزارة الحُكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت أنها قامت بمُخاطبة مسؤولي الشركة بشأن طلب تزويد البلدية بكشف بأسماء العاملين وبيناتهم وملفاتهم.

وتابعت أنها لم تجد الاستجابة من قبل مسؤولي الشركة الأمر الذي انعكس سلباً على إجراءات صرف مُرتبات العاملين بالشركة.