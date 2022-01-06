الرئيس الألماني يؤكد دعم بلاده للاستقرار في ليبيا

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، التزام بلاده بالحفاظ على سير عملية السلام ودعم الاستقرار في ليبيا.

جاء تأكيد شتاينماير في رسالة وجّهها إلى الملك محمد السادس، ملك المغرب، وجّه خلالها دعوة إلى العاهل المغربي للقيام بزيارة رسمية إلى برلين، لإزالة التوتر القائم في العلاقات بين البلدين.

وأكدت الرسالة موقف ألمانيا الداعم لدور المغرب في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك في ليبيا.

يُذكر أن المغرب استدعى سفيره في برلين في مايو من العام الماضي، وعلّق جميع علاقات التعاون والاتصالات مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية، بشأن ما وصفته الرباط بأنه عداء ألمانيا لوحدة أراضي المغرب.

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