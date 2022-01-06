رئيس الوزراء ووزير الداخلية في زيارة لكلية الشرطة

العزيزية 06 يناير 2022 (وال)- قام رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة؛ رفقة وزير الداخلية لواء خالد مازن اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لكلية الشرطة وكان في استقبالهم مدير الكلية عميد محمد أبو حجر.

وشملت الزيارة؛ حضور التمام الصباحي لطلبة كلية، وكذلك تفقد أماكن الإقامة والطعام والقاعات الدراسية للطلبة المستجدين، كما تم تقديم شروح وافية عن الخطة التطويرية للكلية.

من جانبه، أوضح الوزير أن الكلية كانت متوقفة عن قبول الطلبة منذ عام 2011، وتعتبر هذه الدفعة الأولى منذ ذلك الوقت وهي الدفعة رقم 36 وعددها 309 طالب من كافة مناطق ليبيا، ومن حملة الشهادة الثانوية الذين اجتازوا امتحانات القبول المختلفة.

كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر لكافة العاملين بالكلية، على جهودهم من أجل عودة العمل بالكلية مشددًا على ضرورة أن يتم تطوير الكلية وزيادة عدد الطلبة المقبولين بها. (وال) ب خ/ ر ت

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