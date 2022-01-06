الدبيبة خلال زيارة كلية الشرطة بالعزيزية: لابد من التطوير وزيادة عدد الطلاب

قام “عبد الحميد دبيبة” العائد لرئاسة الحكومة، رفقة وزير الداخلية لواء “خالد مازن”، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لكلية الشرطة بالعزيزية، وكان في استقبالهم مدير الكلية عميد “محمد ابوحجر”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فإن الزيارة، شملت حضور التمام الصباحي لطلبة كلية وكذلك تفقد أماكن الإقامة والطعام والقاعات الدراسية للطلبة المستجدين، كما تم تقديم شروح وافية عن الخطة التطويرية للكلية.

ومن جانبه، أكد “مازن” أن الكلية كانت متوقفة عن قبول الطلبة منذ العام 2011م وتعتبر هذه الدفعة الأولى منذ ذلك الوقت، وهي الدفعة رقم 36 وعددها 309 طلاب من كافة مناطق ليبيا ومن حملة الشهادة الثانوية والذين اجتازوا امتحانات القبول المختلفة.

كما تقدم رئيس الوزراء، بالشكر لكافة العاملين بالكلية على جهودهم من أجل عودة العمل بالكلية مشددًا على ضرورة أن يتم تطوير الكلية وزيادة عدد الطلبة المقبولين بها.