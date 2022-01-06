وليامز تلتقي عددًا من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات

العنوان – طرابلس

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا ستيفاني وليامز اليوم الأربعاء بعدد من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات.

وجددت المستشارة عبر تغريدة عبر حسابها على “تويتر” التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.

وشددت على الحاجة إلى بذل جهود حازمة للمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وأوضحت المستشارة أن ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات الذين التقتهم هم من طالب بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت.