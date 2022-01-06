اوحيدة: لا أمل من الحوار بين مجلسي النواب والدولة وكل التجارب أثبتت ذلك

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على أنه لا أمل من الحوار بين مجلسي النواب والدولة وكل التجارب أثبتت ذلك، وإعادة نفس الخطوات في الحوار يعني الوصول لنفس النتيجة.

اوحيدة قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن كل ما نتج عن الساحة الليبية هو استفراد مجلس النواب بإصدار قوانين انتخابات وسبب تعطل العملية الانتخابية كان هو سوء التنفيذ، والضغوطات النفسية على الأرض والتهديدات التي وردت.

وتابع: “ونعلم أن المشري ومن معه من البداية يهددون الانتخابات والانتخابات الرئاسية خاصة، ويبدو أنهم نجحوا في ذلك ولو كان نفسيًا”.

وأشار إلى أن المفوضية أصبح لديها إرباك وكان عليها ألا تدخل في مراحل الطعون وأن تتوقف وتطلب مزيد من الوقت لفحص الملفات، لافتاً إلى أن القوة القاهرة التي عبرت عنها المفوضية أحد أسبابها المراكز القانونية التي حصلت وهذا حقيقي.

كما أضاف: “لا توجد الآن لجنة الحوار، الحوار لن يجدي مع مجلس الدولة نفعًا والسبب أننا في انقسام سياسي كبير جدًا من أواخر عام 2011”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ برأيك ما النتائج التي ستخرج عن المجلسين بالأخص في ظل الحديث عن فقد الثقة بينهما؟

لا أعتقد أن هناك لجنة حوار جديدة، وما نتج عن تشكيل لجنة وضع خارطة طريق مشكلة من رئاسية مجلس النواب وليس من المجلس، كان لها هدف أن تضع وتتدارس وتتشاور ربما مع الجميع لوضع خارطة طريق بديلة لاستكمال خارطة الطريق التي توقفت بها الانتخابات عند نقطة معينة لحل المشاكل والمعوقات التي حالت دون إستكمال العملية الانتخابية، وذلك لا يفسر أنها لجنة الحوار.

لا أمل من الحوار بين الجسمين وكل التجارب أثبتت ذلك وإعادة نفس الخطوات في الحوار سنصل لنفس النتيجة، كل ما نتج عن الساحة الليبية هو استفراد مجلس النواب بإصدار قوانين انتخابات. وسبب تعطل العملية الانتخابية كان بسبب تعطل تنفيذ القوانين، وحتى سوء التنفيذ له أسباب وهو الضغوطات النفسية على الأرض والتهديدات التي وردت فيها المفوضية، ونعلم أن المشري ومن معه من البداية يهددون الانتخابات والانتخابات الرئاسية خاصة، ويبدو أنهم نجحوا في ذلك ولو كان نفسيًا.

المفوضية أصبح لديها إرباك وكان عليها ألا تدخل في المراحل لطعون وأن تتوقف وتطلب مزيدًا من الوقت لفحص الملفات، ونحن نعلم أن القوة القاهرة التي عبرت عنها المفوضية أحد أسبابها المراكز القانونية التي حصلت وهذا حقيقي، مجلس النواب عليه معالجة الأمور بخارطة طريق جديدة وغير ذلك لا أرى أمال.

لا توجد الآن لجنة الحوار، الحوار لن يجدي مع مجلس الدولة نفعًا، والسبب أننا في انقسام سياسي كبير جدًا من أواخر 2011.

س/ الآن كيف يمكن تجاوز الخلاف؟

الانقسام كان برعاية الأمم المتحدة وبعثة الدعم في ليبيا، أن تحاول جمع أطراف بطريقتها وتنشأ حوارًا، وهذا الحوار يفشل في كل مرة وهذا ما كان يحدث في كل مرة وآخر حوار هو 75، خارطة الطريق لم ينجحوا فيها إلا بشيء واحد وقد فشل وهي سلطة تنفيذية سيئة أصبحت جزءًا من المشكلة.

مجلس النواب كمؤسسة تشريعية موجودة والأمر واقع وهو جزء من الصراع، ونحن الآن منقسمون وحاولنا وانتظرنا ال 75 أن ينتجوا شيئًا لكن للأسف لم ينتجوا شيئًا. والآن نحن أمام انسداد ومجلس النواب يحاول أن ينهي القوة القاهرة ويستكمل خارطة الطريق بتصور جديد وربما بزحزحة الموعد أشهر، ويكون هناك في النهاية انتخابات، ولكن هناك قوة قاهرة نأمل أن تزول وهذه تحتاج لسلطة تنفيذية، نتمنى أن اللجنة تتشاور مع المجلس الاستشاري وتضع خارطة يقبل بها الجميع ونقبلها وتؤدي بنا لانتخابات .

س/ كيف ينظر مجلس النواب للأصوات الرافضة للتمديد وخارطة الطريق الجديدة التي كانت تخرج من مجلس النواب بالتزامن مع كل جلسة؟

نحن لم نتسبب في عرقلة الانتخابات، وهذه التهمة للأسف لا علاقة لمجلس النواب بها، ما حدث المفوضية ضربت الموعد الأول 24 من ديسمبر، وما وضعه مجلس النواب بل خارطة الطريق في 75 ولم ينجح شيء.

وضربت المفوضية موعدًا جديدًا وهو وهمي، وما قاله عماد السائح 24 يناير غير حقيقي ولن تكون هناك أي مبادرة لتنفيذ الانتخابات والقوة القاهرة موجودة وستبقى ما لم تكن هناك جدية. كلنا نريد الانتخابات وربما هناك حكومة تتشبث بالسلطة ولكننا مع الليبيين أننا نريد انتخابات قريبة جدًا. الليبيين عندما قاموا بتاريخ 17 فبراير كان هذا طموحهم؟ وكان أملهم؟ كان الهدف إسقاط الديكتاتورية الموجودة، لكن تلاعبت بنا دول ووصلنا لما نحن فيه للآن الكل ساهم في هذه الأزمة لنجد مخرج من هذا المأزق فقط.

س/ في حال فتح الدستور للتعديل عليه، هل يعتبر ربما رضوخًا لضغوطات سياسية أم اللجنة قبلت وتحولت لطرف سياسي؟

شخصيًا أثق باللجنة، لأن فيها شخصيات أراهن على وعيهم وعقليتهم وحكمتهم ولا علم لنا بما سيأتون به، ولكن أتمنى أن يتدارسوا الأمور من كل جوانبها ويتواصلوا مع الجميع، وهنا نحتاج لحكمة بالغة لخارطة طريق توصلنا إلى استكمال الانتخابات لأقرب وقت وسننتظر ما ستأتي به هذه اللجنة، ونتمنى ألا يطول ذلك وألا يتوسعوا في الاتصالات، وهذا سيحسب عليهم ليس لهم، لجنة أعداد الدستور فعلت ما عليها وهناك خلاف داخل اللجنة وحتى حوار الـ 75 لم يفتح ملف الاستفتاء على الدستور. إن كان ما سيأتون به عقلانيًا وفي مصلحة ليبيا سنقره وإذا فشلوا سيحسب فشلًا عليهم كما فشل قبلهم الكثير. شخصيًا من اليوم الأول قلت الحكومة لا خير منها، نحن لم ننتج إلا حكومة الثني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية