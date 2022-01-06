“النويري”: المسار الدستوري أهم مسارات حل الأزمة الليبية

بحث رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري رفقة لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، سبل دعم المسار الدستوري والدفع به باعتباره أهم مسارات الحل للأزمة الليبية.

واستعرض الجانبان اليوم الخميس بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس آخر مستجدات المشهد السياسي، والوقوف على تحديات المرحلة وأفضل السبل للسير بالعملية السياسية إلى إقرار دستور دائم يُحقق الاستقرار ويحظى بموافقة الشعب وثقته.

يُذكر أن النويري بحث اليوم مع البعثة الأممية آخر تطورات المسار الدستوري، مع تأكيدات مصادر نيابية لـ218 أن اللجنة ستُقدّم تصوراً معدلاً لمسودة الدستور المعتمد من الهيئة التأسيسية بعد معالجتها من “التشوهات”، عبر استشارة ومشاركة أطراف سياسية فاعلة في المشهد الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية