الشؤون الاجتماعية تقدم مساعدات إنسانية ل900 عائلة في سرت

قام فرع الشؤون الاجتماعية بمدينة سرت، بالتعاون مع الصليب الأحمر، بتوزيع مساعدات لأكثر من 900 أسرة مسجلة بمنظومة الدخل المحدود والمتضررين والنازحين بالمدينة، تتضمن هذه المساعدات مواد عينية منها مفروشات ومواد تنظيف وعدة مطبخ.

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