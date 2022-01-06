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النويري يطلع «ستيفاني» على أعمال لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قبل البرلمان

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المكلّف فوزي النويري، بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “وبدون زينينغا” رفقة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز.

وتم خلال اللقاء، مناقشة القضايا الأساسية للملف الليبي والوقوف على آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية، وعمل مجلس النواب بشأنها.

كما ناقش الاجتماع، أعمال لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قبل المجلس وآخر ما توصلت له من حلول تكفل سلاسة العملية الانتخابية واستقرار المشهد السياسي ككل.

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أعمال البرلمان النويري ستيفاني لجنة خارطة الطريق ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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