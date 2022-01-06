ثابت يبحث مع عمرو موسى تطورات الأوضاع السياسية فى ليبيا والمنطقة العربية

العنوان – القاهرة

بحث مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت اليوم الخميس، مع الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى تطورات الأوضاع السياسية فى ليبيا والمنطقة العربية.

وشدد الجانبان على ضرورة تشجيع وتكثيف الجهود الرامية تفعيل وتطوير العمل العربي المشترك،على المستويين السياسي والإنساني.

وأكد ثابت عن ثقته بأهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات الاعتبارية العربية، فى العمل على توافق الاراء، وتوحيد الرؤى، وتنمية الحوارات العربية، بما يخدم قضايانا المصيرية، من أجل إيجاد حلول ناجعة ومستدامة للأزمات العربية.

من جهته، أكد عمرو موسى حرصه على متابعة تطورات ومستجدات الساحة الليبية، متمنياً أن تتحقق آمال الشعب الليبي، وتطلعاته باتجاه استعادة بناء الدولة المدنية.