الشروع في منح الجرعة الثالثة “التعزيزية” من لقاح كورونا ببنغازي

أعلنت اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، الشروع في إعطاء الجرعة التعزيزية الثالثة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة أن الحملة التي ستنطلق الأحد القادم، ستُمنح للأشخاص الذين قضوا 3 أشهر بعد تلقي الجرعة الثانية، وستستهدف الأعمار من 18 سنة فما فوق حسب المنشور الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيث ستباشر الحملة بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية خلال الفترة الصباحية.

ُيُذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اعتمد منح الجرعة التعزيزية الثالثة، بعد اعتمادها من طرف منظمة الصحة العالمية؛ للحدّ من انتشار المتحور أوميكرون الذي سجل المركز انتشاراً مجتمعياً له في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية