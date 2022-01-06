تكريم عدد من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل لحفظهم القرآن الكريم

طرابلس 06 يناير 2022 (وال)- أقامت وزارة العدل بالتعاون مع جهاز الشرطة القضائية اليوم الخميس؛ احتفالية تكريم عدد من النزلاء لحفظهم القرآن الكريم كاملا؛ بحضور وزير العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن.

هذا وحضر الاحتفالية السيد المحامي العام بطرابلس والسيد نائب رئيس الجهاز، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة وجهاز الشرطة القضائية.

وهنأ وزير العدل النزلاء بهذا الفضل الكبير بحفظهم لكتاب الله، والذي يؤكد أنهم قد مضوا في طريق الإصلاح والعودة إلى الطريق القويم.

كما أشادت بالجهود التي يقوم بها المسؤولون في الجهاز ومؤسسات الإصلاح من دور تأهيلي لإعداد إدماج النزلاء في مجتمعهم.

وفي ختام الاحتفالية جرى تسليم شهادات التكريم على عدد من النزلاء بهذه المناسبة. (وال) ب خ/ ر ت

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