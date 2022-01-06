المحجوب يشن هجوما عنيفا على الدبيبة

عبّر مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، عن استغرابه من منع حكومة الوحدة الوطنية صرف مرتبات القوات المسلحة للشهر الرابع تواليا رغم تدخل ومخاطبة مجلس النواب واللجنة العسكرية 5+5.

وتوجه المحجوب إلى حكومة الدبيبة بعدة تهم بالفساد والنهب، قائلا إنها صرفت في عدة أشهر ما يزيد عن 90 مليار دينار منها 20 مليار على تنمية الفساد بدلا من تنمية الوطن وأصبحت ليبيا تحكمها عائلة تتمتع بمزايا لم يعرفها التاريخ، وبدلا من “توجه هذه الحكومة عملها لاداء واجباتها في تحقيق ارادة الليبيين للانتخابات والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات اذا برئيسها يوقف مرتبات ينتظرها قرابة نصف مليون مواطن ليبي اولياء امورهم او ابناءهم انخرطوا في الجيش الليبي لحماية وطنهم وتأمين مصدر رزق الليبيين والنضال من اجل تحقيق السيادة”، وإن قيادة الجيش اضطرت للاستدانة لتوفر اقل المتطلبات لجنودها وهو التموين اليومي.

وقال مدير التوجيه المعنوي إن حكومة الدبيبة أفلست أخلاقيا وتتالت فضائحها وظهرت حقيقتها “وتحول السيد رئيس الحكومة الى اداة تجويع لليبيين ينتظرون مرتباتهم ليسدوا رمق ابنائهم ويسددون نفقات علاج مرضاهم واحتياجات تعليم ابنائهم”.

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