العد العكسي: ما هي اللحظة القادمة في مسار العملية السياسية في ليبيا؟

– ما دلالات دعوة المستشارة ستيفاني وليامز إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بعد لقائها ممثلي تنسيقية الأحزاب؟

– ما هي فرص تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية؟

– هل جاء التحرك الإيطالي – الفرنسي – الأميركي لمعالجة الملف الليبي، متأخراً؟

– ما دلالات تحذير بريطانيا لمواطنيها من السفر إلى ليبيا؟ هل هو مؤشر على عدم إجراء الانتخابات ولو على المدى المتوسط؟

أسئلة يطرحها برنامج العد العكسي في حلقة الليلة على ضيوفه المهتم بالشأن السياسي إسلام الحاجي، والخبير في الشؤون العربية والأفريقية محمد اليمني، والمهتم بالشأن السياسي محمد مريحيل.

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