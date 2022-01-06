عبد الرؤوف قنبيج: السايح طلب مساعدة نقابة المحامين في مراجعة القوانين الانتخابية

قال نقيب المحامين عبد الرؤوف قنبيج إن رئيس المفوضية عماد السايح طلب مساعدة النقابة في مراجعة القوانين الانتخابية.

وأضاف قنبيج في تصريحات لقناة “ليبيا بانورما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن قوانين الانتخابات شابها بعض النقص وينبغي إعادة ضبطها بما يكفل وضوحها لدى الهيئات القضائية.

واجتمع السايح، اليوم الخميس، برئيس النقابة العامة للمحامين في ليبيا، عبد الرؤوف قنبيج والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وبحسب بيان المفوضية، فإن الاجتماع يأتي في إطار تقديم الدعم والمشورة الفنية من أجل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقررة.

كما بحث الحاضرون، إمكانية توقيع اتفاقية شراكة يتم بمقتضاها تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بخصوص الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية .

وجدد الوفد، دعم النقابة لإجراء الانتخابات خلال المدة القريبة المقبلة بعد تخطي التحديات القانونية والموضوعية، التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، مثمنين الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات.