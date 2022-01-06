بليحق: مجلس النواب يسعى لتجاوز المحنة والمُضي قدماً بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار

العنوان – طبرق

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أنه في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن، فإن مجلس النواب يسعى جاهداً لتجاوز هذه المحنة والمُضي قدماً بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار.

وأضاف بليحق أن المجلس يسعى لجاوز هذه المحنة لنطوي هذه المرحلة العصيبة إلى مرحلة البناء والتنمية بما يُلبي مطالب الشعب ويُحقق أمالهِ وتطلعاته إلى العيش بكرامة وحرية ورخاء.

وأوضح أن مجلس النواب شكل لجنة خارطة الطريق التي تضم ممثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا والتي بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأفاد المتحدت أن اللجنة تسعى للوصول إلى ما يُحقق إرادة الشعب الليبي بإنجاز الاستحقاق الوطني التاريخي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي حالت دون تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر.

وأفاد أن مجلس النواب يؤكد عزمه التصدي لكل التحديات الجسام التي تمر بها بلادنا رغم خطورة المرحلة.

وأضاف أن مجلس النواب يدعو كافة الأطراف إلى تكاتف جميع الجهود وتغليب مصلحة الوطن والشعب الليبي في تحقيق إرادته للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الأمر الذي لن يتاتى إلا بتظافر كافة الجهود الوطنية لتحقيق ذلك في أقرب الآجال.