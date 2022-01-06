النيجر تضبط مسؤولاً حكومياً مشتبه بمحاولة تهريب شحنة كوكايين لليبيا

أوقفت الشرطة النيجيرية الأحد الماضي عمدة أحد بلديات إقليم آغاديز المجاور لليبيا، وبحوزته 214 كلغ من الكوكايين، بقيمة سوقية تقارب 17 مليون يورو.

وبحسب المكتب الوطني لمحاربة التهريب والمخدرات (OCTRIS)، فإن العمدة الذي لم يعلن عن اسمه كان متجهاً بالحمولة التي تضم 199 طوبة من الكوكايين تزن 214.635 كيلوغراما، على متن سيارة حكومية إلى بلدة ديركو المجاورة لليبيا، تمهيداً لتهريبها إلى أوروبا عبر التراب الليبي، قبل أن توقفه إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة على الطريق المتجه شمال آغاديز، في عملية وُصفت بالنوعية تم خلالها ضبط الشحنة الأكبر في تاريخ البلاد من مخدر الكوكايين.

جدير بالذكر أن عمليات ضبط المخدرات باتت شائعة في النيجر، حيث تعتبر صحراؤها الشمالية الشاسعة وخاصة منطقة ممر سلفادور بالقرب من الحدود الليبية ممرًا سيّئ السمعة لتهريب المخدرات والأسلحة والمهاجرين، وهي موطن للجماعات الإرهابية.

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