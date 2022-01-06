وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف يناقش التحديات التي تواجه الوزارة

طرابلس 06 يناير 2022 (وال)- عقد وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف سلامة الغويل اليوم الخميس، اجتماعاً موسعا ضم وكيل الوزارة وعدداً من مديري الإدارات لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الوزارة.

في مستهل الاجتماع؛ دعا وزير الثقافة الحضور إلى استعراض المعوقات والصعوبات التي تعترض عملهم وسبل حلها.

وأكد الغويل على ضرورة أن يكون قطاع الثقافة مضيئا و متحركا وفاعلا ويجب أن يتحمل مسؤولياته الوطنية إلى جانب قطاعات الدولة الأخرى.

وشدد الغويل على أهمية إعادة بناء الثقة بالمثقفين والمبدعين أصحاب الفكر النير القادرين على أن يعيدوا للثقافة الليبية صورتها المشرقة.(وال) ب خ/ ر ت

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