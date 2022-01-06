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جمعية شباب وعطاء سبها مستمرة في تثقيف الشباب سياسيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في إطار العمل على تثقيف الشباب بالعمل الانتخابي، تواصل جمعية شباب وعطاء سبها، تدريباتها في مجال المراقبة الانتخابية، والتي تهدف لتدريب الراغبين في المشاركة في الاشراف على سير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في سبها والجنوب.

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قناة ليبيا

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