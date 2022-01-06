الداخلية تُمهل المتعدين على أملاك الدولة بزليتن 72 ساعة لإخلائها

أمهلت إدارة العمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية أصحاب المحال والأسواق التجارية التي تم بناؤها بطرق غير قانونية على أراضي مملوكة للدولة، في 12 موقعاً بمدينة زليتن، 72 ساعة لإخلائها قبل المباشرة بإزالتها.

في ذات السياق أزالت قوة العمليات الأمنية التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي في مناطق الأصابعة القواليش ككلة وصولاً لمدينة القلعة، حيث تمت إزالة 61 توصيلة عشوائية، وإقفال المجمعات التي يتم تعبئتها عبر التوصيلات غير القانونية، بالإضافة لإزالة بعض المباني التي تم بناؤها فوق مسارات نقل المياه خلال السنوات الماضية.

يُذكر أن عمليات إزالة التعديات والتجاوزات تأتي تنفيذاً لتعليمات النائب العام الصديق الصور، حيث تدخل الحملة عامها الثاني بعد أن شملت مناطق القرهبوللي والخمس ومصراتة، بالإضافة لمناطق مسارات النهر الصناعي وخطوط نقل الكهرباء للجهد الفائق.

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