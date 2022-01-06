آمر منطقة الخليج العسكرية في زيارة لبلدية أوجلة

أوجلة 06 يناير 2022 (وال)- أستقبل رئيس المجلس البلدي أوجلة أحمد محمد بترون اليوم الخميس، آمر منطقة الخليج العسكرية اللواء سالم الرفادي.

هذا وكان في استقبال آمر المنطقة السادة أعضاء المجلس ومشائخ وأعيان وحكماء المدينة، بمقر ديوان المجلس البلدي، وزيارته تأتي ضمن جولته التي يجريها هذه الأيام على مدن الواحات، رفقة ضباط وضباط صف وعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية بالواحات.

وعقب الاستقبال، أقيم اجتماعا موسعا لمناقشة المشاكل والعراقيل والنواقص التي تواجه وتعيق سير العمل الجهات الأمنية والعسكرية بالمدينة.

وقال آمر منطقة الخليج العسكرية اللواء سالم الرفادي، إنه شكل غرفة أمنية مشتركة؛ تضم جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بمدن الواحات.

وأكد الرفادي بأن الغرفة مهمتها تأمين الحدود الإدارية لمنطقة الواحات، ومنع تهريب الوقود والمخدرات والهجرية غير الشرعية والظواهر الهدامة، وبسط الأمن وحماية المواطن.

وفي ختام الاجتماع؛ أجري آمر منطقة الخليج العسكرية رفقة الحاضرين؛ جولة للتعرف على المعالم الأثرية والتاريخية لمدينة أوجلة، شملت المسجد العتيق والمدينة القديمة، وضريح الصحابي عبد الله بن السرح. (وال) أ ف/ ر ت

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