المبروك: الدين العام يصل إلى 160 مليار

أكد وزير المالية بحكومة تسيير الأعمال المؤقتة المنتهية ولايتها، خالد المبروك، أنه تم استغلال اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب سياسيًا، مُبينًا أن حكومته حاولت منذ بداية إعداد مشروع الميزانية عام 2021م، بأن تكون واضحة وشفافة.

وأوضح المبروك في تصريحات متلفزة، أن حكومته عرضت مشروع الميزانية على اللجنة المالية بمجلس النواب أكثر من مرة، وكان هناك اقتناع كامل بالميزانية، لكن لم يتم اعتمادها.

ولفت المبروك، إلى تشكيل لجنة من وزارة المالية لوضع الميزانية بما يتوافق مع القانون المالي 1/12، والذي أصدره مجلس النواب بعد عدم اعتماد الميزانية.

وتابع: “أعددنا من خلال اللجنة جدول إنفاق للحكومة، وفقًا لقانون الميزانية للحكومة الليبية المؤقتة، والترتيبات المالية مضروبة في السعر الرسمي 4.48، وتمت الموافق على هذا الجدول من قبل رئاسة الوزراء، وبدأنا العمل من خلاله”.

وبين المبروك، أن وزارة المالية وضعت مجموعة من الأهداف خلال عام 2021، وحققت جلها، وكان واضحًا من خلال المكاشفة التي قامت بها حكومة الوحدة المؤقتة، رغبتها في أن نكون شفافة أمام الجميع.

ورأى أنه من خلال التوضيح والمكاشفة التي قامت بها حكومته، أظهرت للجميع حقيقة الصرف المفرط والهجوم واللغط عليها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا وجود تعليمات من رئاسة الوزراء بعرض كل المعلومات على مواقع الوزارات والأجهزة التابعة لها.

وكشف المبروك، أن السبب وراء تأخر نشر تلك التقارير والبيانات على الرأي العام، هو عدم اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى أن الاجتماعات التي عقدت مع اللجنة المالية المشكلة من رئاسة الوزراء، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، احتاجت بعض الوقت للتواقف واعتماد الانفاق.

وحول سبب اعتماد الميزانية بالدولار، قال المبروك: “يجب اعتماد الميزانية بالدولار، لأن الاقتصاد الليبي “ريعي”، والدخل ناتج عن بيع النفط”.

وشدد المبروك، على أن أهداف وزارة المالية منبثقة من أهداف حكومته، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بوضع مجموعة من الأهداف من خلال اعتماد الميزانية، وحاولت توحيد المؤسسات بما تملك بعد عدم اعتمادها.

وأفاد المبروك، بأن وزارة المالية كان لها دورًا في توحيد المؤسسات، حيث قامت بإدخال كل بيانات حكومة الوحدة المؤقتة، وحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، في منظومة واحدة، وتم صرف المرتبات على ضوئها.

وأكمل: “تمكنا في شهر مايو 2021، من صرف المرتبات في ليبيا كلها، كما كان الصرف في بداية الشهر رغم بعض التحديات التي واجهت الوزارة”.

وبين المبروك، أن تأخر صرف الرواتب في شهري نوفمبر وديسمبر، كان نتيجة الإفراجات التي حدثت وتغير المسار والعلاوات والترقيات، بجانب صرف مرتبات التعليم.

ونوه إلى أنه من المفترض أن تكون نسبة المرتبات في الميزانية 30%، وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 70%، ولكن معظم الليبيين يعتمدوا على المرتبات من الدولة.

ونفى المبروك، وجود أي توجيهات أو إرشادات من البنك الدولي فيما يخص الإنفاق وتسيير الميزانية، قائلًا: “هناك تعاون مع البنك الدولي فيما يتعلق بالمنظومة المالية العامة وإعداد دليل محاسبي موحد، ومن المهم بالنسبة للبنك الدولي ألا يكون هناك عجز في الميزانية، وأن يتم تقليل المرتبات”.

وفيما يخص عدم صرف منحة الزوجة حتى الآن، أكد المبروك أن المنحة كانت للزوجة والأبناء، وتم صرفها بالفعل للأبناء، وذلك لأن بيانات منظومة السجل المدني واضحة فيما يتعلق بهم، أما بالنسبة للزوجة كان الموضوع مختلف قليلًا، مشيرًا إلى وجود بعض المتغيرات بالنسبة للزوجة منعت صرف المنحة لها.

وواصل: “سيتم صرف منحة الزوجة، بعد أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بعمل منظومة خاصة بها، ومعالجة كل المتغيرات الخاصة بها”.

وكشف المبروك، أن الدين العام الليبي وصل إلى 160 مليار، وعملية إطفاء ذلك الدين تحتاج إلى أن يكون هناك توافق بين السياسة المالية والنقدية والتجارية، في الوقت الذي كان فيه هدف الحكومة الأول توحيد المؤسسات والانفاق.

واستطرد: “الانقسام بين مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، كان له تأثير على عملية إطفاء الدين العام”.

وتطرق المبروك، إلى توحيد المرتبات بقوله: “طلبنا خلال ندوة المكاشفة من الخبراء الماليين تقديم مقترحات في مسألة توحيد المرتبات، ويجب أن يكون هناك توافق من الجميع حول جدول المرتبات الموحد”.

وأكد إعداد ثلاث مقترحات مبدئية من قبل اللجنة المكلفة بوضع المقترح، وسيتم عرضها على الخبراء ليكون هناك قناعة وتوافق من الجميع، متوقعًا أن تقوم بعض الجهات ممن لديهم جداول مرتبات خاصة، بالاعتراض على توحيد المرتبات، كمجلس النواب وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء والهيئات القضائية.

وأضاف: “تم تقديم المقترحات الثلاثة من قبل ثلاث جهات، مركز البحوث الاقتصادية بجامعة بنغازي، وديوان المحاسبة، واللجنة المالية بمجلس النواب، وفصلنا تلك المقترحات تفصيل دقيق جدًا، وأخذنا منها ما يوائم جدول مرتبات موحد”.

وأردف: “وزارة المالية كانت لديها قناعة في معالجة المشكلات التي تعاني منها عدة جهات فيما يخص الإفراجات”.

وأوضح المبروك، أنه تم الإفراج عن مرتبات 82 ألفا و529 موظفا خلال عام 2021م، كانت الدفعة الأولى منها 40 ألفا و169 موظفا.

وذكر المبروك، أن الإفراجات التي تمت خلال عام 2012م، حيث كانت إفراجات موظفي وزارة الاقتصاد في حدود ألف و939 موظفا، والأحوال المدنية 17 ألفا و500 موظف، المعروفين بقرار 831 لمصلحة الأحوال المدنية.

وضمت الإفراجات، وزارة الدفاع ووصلت إلى 7 آلاف و844 منتسبا، وكذلك تم معالجات إفراجات المتقاعدين ووصل عددهم إلى 6 آلاف و430 منتسبا، بالإضافة إلى إفراجات الشهداء والجرحى والمفقودين يصل إلى ألف و100 منتسب.

وشملت الإفراجات أيضًا، الخدمات الصحية وخاصة غريان بعدد 4 آلاف و789 عنصرا طبيا وطبيا مساعدا، كما تم الإفراج عن مرتبات موظفي تغيير المسار، التي صدر بحقهم قرارات نقل لجهات عمل أخرى يصل عددها إلى 87 ألفا و327 موظفا، كما تم إرجاع 20% من مرتبات الموظفين المخصومة تنفيذًا للقرار رقم 56 لسنة 2021.

وشدد المبروك، على أنه تم تطبيق الزيادة بنسبة 70% من المرتب الأساسي لأعضاء هيئة التدريس لعدد 22 ألفا و112 عضوا، مشيرًا إلى أن وزارته ستقوم بمعالجة مستحقاتهم خلال السنة، بحيث يتم صرف جزء من مستحقاتهم على المرتب الشهري لحين الانتهاء منها، وسيتم تطبيق ذلك قريبًا.

وأتم بالتأكيد أن وزارة المالية لا تستطيع التحرك إلا في ضوء المخصصات المتاحة لها.