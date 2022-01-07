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وليامز تلتقي تنسيقية الأحزاب لبحث معرقلات الانتخابات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تكثف ستيفاني وليامز جهودها في إطار جعل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أولوية من خلال عقد الاجتماعات، كانت آخر تحركاتها أمس من خلال اجتماع عقدته مع تنسيقية الأحزاب والتكتلات الشبابية، لاستعراض المختنقات التي أصابت العملية الانتخابية في ليبيا.

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قناة ليبيا

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