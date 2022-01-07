«عون»: حجب صنع الله إيرادات النفط يعد تفريطا وكأنه يسرق الأموال ويضعها في أيدٍ أجنبية

قال وزيرالنفط والغاز محمد عون:” نحن على علم كامل بما ورد في الفقرة 3 و 9 من بيان المصرف المركزي بشأن عدم توريد إيرادات مستحقة للدولة الليبية، فقد طلب رئس مجلس إدارة مؤسسة النفط من 3 شركات أجنبية الاحتفاظ بهذه الإيرادات، في مخالفة واضحة للقانون وتعدٍّ واضحٍ على اختصاصات وزارة النفط”.

وأضاف عون، في تصريحات صحفية، أن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، حجب هذه الإيرادات وطلب من الشركات الأجنبية الاحتفاظ بها، في إجراء مخالف للقانون يعدّ تفريطا في ثروة البلاد دون سند ولا مبرر، وكأنه يسرق هذه الأموال ويضعها في أيدٍ أجنبية .

وتابع:” خاطبتُ الجهات المسؤولة منذ مدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصون حقوق البلاد وثروتها والمحافظة عليها”.

واستطرد:” هناك تحسن في أسعار النفط، مردُّه ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، وانخفاض إنتاج ليبيا سيكون له تأثير على الدخل لأنه مبنيٌّ على أرقام إنتاج محددة وأسعار متوقعة”.

وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان أمس الأربعاء، حول الإيرادات والإنفاق عن الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021، إن إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي وصل إلى 85.8 مليار دينار، وهو أقل من المخصص خلال تلك الفترة، المقدر بـ86.1 مليار دينار.

وأوضح المصرف، أن الإنفاق في العام 2021، أخذ في الاعتبار تعديل سعر الصرف على بنود الإنفاق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (429) لسنة 2021).

وأشار إلى أن الإيرادات النفطية وصلت إلى 103.4 مليار دينار، ومثلت 97.8% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت إيرادات الضرائب 799 مليون دينار، مثلت 0.8%، وإيرادات الجمارك 311 مليون دينار، مثلت 0.3%.

وتفصيليًّا تشير البيانات إلى إنفاق 10.5 مليار دولار على تغطية الاعتمادات المستندية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 7.8 مليار دولار للأغراض الشخصية والبطاقات، بينما بلغت حوالات العلاج والدراسة والمغتربين 192 مليون دولار.