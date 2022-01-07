القطراني: لو وجهت لي دعوة لزيارة تركيا أو غيرها سألبي الدعوة

قال نائب رئيس الحكومة حسين القطراني:” سأعود إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة منتصف الأسبوع المقبل لمباشرة عملي”.

وأضاف القطراني، في تصريحات صحفية:” لا صحة لما نشر عن زيارة وفد من الخارجية التركية بنغازي اليوم وعقد لقاءات معنا”.

ولفت إلى أن الحكومة التركية أكدت لنا حرصها على فتح قنصلية في بنغازي، وإن وجهت لي دعوة لزيارة تركيا أو غيرها فسألبي الدعوة”.

وتابع:” لدي زيارة محتملة لروسيا الأسبوع المقبلة لمناقشة بعض الملفات، على رأسها إخراج القوات الأجنبية من ليبيا”.

وبخصوص قرارات النيابة العامة حبس بعض الوزراء، أكد أن الأمر يعود للقضاء، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.

واستطرد:” في حالة تغيّب وزير لأمر ما، فمن صلاحيات الرئيس تكليف آخر بتسيير أعمال الوزارة، وهو أمر طبيعي”.

ولفت إلى أنه إذا ثبتت إدانة وزير ما وأقيل، فإن تعيين آخر بدلا عنه يكون بالتشاور مع البرلمان ونواب الرئيس، مع مراعاة المحاصصة”.