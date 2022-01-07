ستيفاني لـ«النويري»: ندعم مسار إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة

اجتمعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب المكلّف فوزي النويري، بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، حسبما أوضحت ستيفاني عبر حسابها على “تويتر”.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على “تويتر”:” التقيتُ رئيس مجلس النواب المكلّف، فوزي النويري، اليوم في طرابلس، حيث ناقشنا دور مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق في إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية”.

وأضافت أنها جددتُ التأكيد على دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود التي يقودها الليبيون للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه العملية الانتخابية ورسم مسار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.