عون: حجب صنع الله إيرادات النفط يعد تفريطا وكأنه يسرق الأموال ويضعها في أيدٍ أجنبية

هاجم وزر النفط والغاز، محمد عون، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بسبب طلبه، من 3 شركات أجنبية الاحتفاظ بإيرادات مستحقة للدولة الليبية.

وقال عون في تصريحات عبر منصة “فواصل” إن ما ارتكبه صنع الله، مخالفة واضحة للقانون، وتعد واضح على اختصاصات وزارة النفط.

ووصف تصرف صنع الله، بأنه بمثابة تفريط في ثروة البلاد، دون سبب وبلا مبرر، وكأنه يسرق هذه الأموال ويضعها في أيد أجنبية، كاشفا أنه خاطب الجهات المسؤولة منذ مدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصون حقوق البلاد وثروتها والمحافظة عليها.

ولفت إلى أن أسعار النفط تحسنت، بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، ولكنه حذر من أن انخفاض الإنتاج سيكون له تأثير على الدخل، لأنه مبني على أرقام إنتاج محددة وأسعار متوقعة، بحسب قوله.