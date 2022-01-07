طالب المترشح الرئاسي، عاشور شوايل، الليبيين بالخروج غدًا الجمعة للمطالبة بإجراء الانتخابات.

وقال شوايل، في تصريحات صحفية:” ندعم حراك “خلاص” المُطالب بجراء الانتخابات ونحث الليبيين على الخروج بشكل منظم وسلمي غدا الجمعة”.

وشدد شوايل، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لضمان حق الشعب الليبي في تحقيق مصيره.

ولفت شوايل، إلى أن نريد إنهاء تلك الأجسام التشريعية التي جثمت على صدور الليبيين لسنوات من دون أن تحقق أي نجاحات.

وأشار شوايل، إلى أنه يريد تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وتكافؤ الفرص والتقاسم العادل للسلطات والثروات بين جميع أطياف الأمة الليبية.

وأوضح شوايل:” ندعو الشعب للخروج يوم الجمعة لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد”.

وتابع شوايل:” نحمل كامل المسؤولية للسلطات القائمة والبعثة الأممية والمجتمع الدولي، ونستنكر عدم إقامة الانتخابات بموعدها المتفق عليه بخارطة الطريق”.

وطالب شوايل، المجتمع باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإقامة الاستحقاق الانتخابي، لافتا إلى أن الشعب هو مصدر كل السلطات، ولن يحدث أي استقرار إلا من خلال خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة دون أي قيد أو شرط، والمساعدة على تفكيك الجماعات المسلحة وتسليم سلاحها.