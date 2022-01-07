النيابة العامة تحبس متهمين بسرقة معدات بمشروعي أبو شيبة وتربية السمان الزراعيين

ليبيا – أنجز مكتب النائب العام إجراءات التحقيق الابتدائي في الوقائع التي اشتمل عليها بلاغ عميد بلدية غريان بشأن وقائع سرقة الآت ومعدات الإنتاج الموجودة في مشروعي أبو شيبة وتربية السمان الزراعيين، ورصد الأضرار الجسيمة التي طالت المباني والمنشآت المشيدة عليهما؛ نتيجة إهمال وتقصير من أُسندت إليهم مهام الإدارة والإشراف والحراسة.

وكيل النيابة المحقق اتخذ بحسب ماذكر مكتب إعلام النائب العام جملة من الإجراءات في مواجهتهم، أظهرها استجواب المتهمين والأمر بحبسهم احتياطيًا، وتقديمهم وهم في هذه الحال للمحاكمة.

كما وجهت النيابة العامة وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالانتقال إلى المشروعين الآنف ذكرهما، والعمل بمعيّة بلدية غريان وجهاز الشرطة الزراعية على حصر احتياجات استئناف العمل وتوفير الحماية وتقدير قيمة المبالغ المالية التي تستلزمها إعادة تأهيل المشروعين؛ وبإنجاز هذه الخطوة، تسلمت الجهة المختصة أراضي المشروعين وباشرت أعمالها الرامية إلى تحقيق أغراضهما.

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