القماطي: عدم صرف مرتبات الجيش عبثٌ ما بعده عبث

وصف الناشط الحقوقي حسام القماطي، عدم صرف رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لصكوك مرتبات الجبش الوطني الليبي بـ”العبث”.

قال القماطي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن عدم صرف مرتبات الجيش عبث ما بعده عبث”.

وأضاف الناشط الحقوقي:” هناك من يسعى للحرب”.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان صحفي، أمس الخميس، عن وقف عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة صرف صك مرتبات الجيش الوطني الليبي.

وأكد بيان القيادة العامة، أن الدبيبة أوقف صرف صك مرتبات القوات المسلحة بحجة عدم وجود رصيد.

وأشار بيان القيادة العامة، إلى أن الدبيبة أوقف الصكوك في ظل صرفه هو وعائلته وشركاتهم 20 مليار دينار على تنمية الفساد، متابعا:” الجيش يحمي النفط الذي بلغت إيراداته هذه السنة 103 مليار دينار، رغم ذلك قطع الدبيبة وعائلته مرتباته”.

وأوضح بيان القيادة العامة، أن قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود وذويهم وأبنائهم، مستطردا:” وجدنا انفسنا مضطرين للاستدانة لتوفير الاحتياجات اليومية للجنود”.

وشدد بيان القيادة العامة، على أن القوات المسلحة تحمي النفط وعائداته تذهب لعائلة الدبيبة السماسرة.