صالحي يقر بتدخل إيران وفيلق القدس التابع لها في الشؤون الليبية

ليبيا – أقر وزير الخارجية الإيراني السابق علي أكبر صالحي بتدخل إيران في الشؤون الداخلية الليبية بالتنسيق مع قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وجاء إقرار صالحي في مقابلة أجراها معه موقع “أخبار” الحكومي الإيراني تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد وخلالها أشار الوزير السابق إلى هذا التنسيق بهدف تعيين السفير حسين أكبري الذي يتمتع بوضع خاص في إيران ولديه خبرة ميدانية على حد تعبير صالحي.

وأضاف صالحي إنه استشار سليماني خلال أحداث العام 2011 ليطلب منه الأخير السفر إلى ليبيا وفيها وفر فيلق القدس الإيراني وسائل لإنتاج أطراف صناعية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإيراني لمساعدة المجاميع المسلحة في مساعيها لإسقاط نظام العقيد الراحل القذافي.

ترجمة المرصد – خاص

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