بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 07 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 07 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء موجة برد على أغلب مناطق ليبيا ، مع سقوط أمطار على مناطق الشمال تكون جيدة أحيانا مصحوبة بسحب رعدية ورياح باردة ونشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد واحتمال أن تكون غزيرة على بعض المناطق مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال سقوط ثلج على المرتفعات الجبلية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة وباردة نسبيا وتكون قوية أحيانا تتجاوز سرعتها (50) كلم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: منخفضة حيث تكون ما بين (11-15) مْ على معظم المناطق وما بين (7-10) مْ على جبل نفوسة.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية باردة ونشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-21) مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غدامس وشمال الحمادة ومناطق الجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12 – 17) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 24) مْ وتسجل انخفاض بداية من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:15)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10)