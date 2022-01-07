«الأرصاد»: موجة برد تضرب ليبيا مصحوبة بأمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض غالب مناطق ليبيا لموجة برد مع سقوط أمطار على مناطق الشمال تكون جيدة أحيانًا مصحوبة بسحب رعدية ورياح باردة ونشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد واحتمال أن تكون غزيرة على بعض المناطق ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال سقوط ثلج على المرتفعات الجبلية.

– الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة وباردة نسبيًا وتكون قوية أحيانًا تتجاوز سرعتها 50 كلم/ساعة.

– درجات الحرارة القصوى: منخفضة حيث تكون بين 11 و15 درجة مئوية على معظم المناطق وبين 7 و10 درجات على جبل نفوسة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيًا من مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

– الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية باردة ونشطة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غدامس وشمال الحمادة ومناطق الجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

– الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:

– حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا بداية من يوم الغد.

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